إياد نصار: تجربتي في الدراما الأمريكية خطوة نحو العالمية.. وتراب الماس +18 (فيديو إرم)

قال الفنان الأردني إياد نصار إن كل فنان يريد أن يصل إلى العالمية بالشكل الاحترافي السليم، مثل النجم الكبير عمر الشريف، موضحًا أن اشتراكه في مسلسل أمريكي مع العديد من النجوم العرب مثل ظافر عابدين، أول خطواته نحو العالمية.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” أن تجربته الدرامية الأمريكية أفادته فنيًا كثيرًا، لأنه تعامل مع صناع الدراما العالمية، فضلًا عن أن الفيلم تناول أحداث 11 سبتمبر، والخلاف بين المؤسسات الأمنية الأمريكية بشأن مرتكب الحادث الإرهابي، متمنيًا أن يعمل مع المخرج سكور سيزي، لأنه يعتمد على عنصر الفنان نفسه في الموضوع، ويعمل على إخراج قدراته وتنميتها.

وعن فيلمه الأخير “تراب الماس” أكد نصار تأييده لتصنيف الرقابة للفيلم + 18، مشيرًا إلى أن المشاهد هو الذي سيقرر هل الفيلم يستحق هذا التصنيف أم لا، لأن نجاح أي فيلم يعتمد على النجاحين الجماهيري والنقدي معًا، فكلاهما يكمّل ويؤثر في الآخر.

وعن دوره في الفيلم وسبب تأخر عرضه أكثر من مرة، قال إياد نصار إنه يحب تجسيد الشخصيات الإنسانية المركبة، إذ يجسد شخصية “شريف مراد”، وهو إعلامي ناجح، لديه برنامج “توك شو” وتظهر حقيقته خلال أحداث العمل، لافتًا إلى أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين الفيلم والرواية الأصلية؛ لأن المؤلف والمخرج غيّرا وعالجا أصل الرواية بطريقة احترافية.