إياد نصار يكشف سره الوحيد ويأمل بالعمل مع هذا المخرج (فيديو)

أعلن الفنان الأردني، من أصل فلسطيني، إياد نصار رغبته في العمل مع المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، قائلًا: “هذا المخرج ينجح في تغيير الممثل”.

ورأى نصار في حديث مع الفنانة المصرية غادة عادل في برنامج “تعشبشاي” أن “سكورسيزي حول الفنان العالمي ليوناردو ديكابريو لشيء آخر وطور إمكاناته بدرجة كبيرة، متابعًا: “هذا الرجل ينتج من تحت يده ممثلًا محترفًا”.

وقال نصار إنه لم يصل للعالمية بعد، رغم مشاركته فى 3 حلقات من أصل 10 من مسلسل The Looming Tower الأمريكي، وهو الذي يشارك فيه أيضًا الفنان ظافر العابدين.

وكشف أن أول حب في حياته كانت بنت الجيران، وذلك حينما كان صغيرًا في السن، معتبرًا ذلك ليس سرًا على أحد، وأن السر الوحيد في حياته هو “الرقم السري” لهاتفه فقط.