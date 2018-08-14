داعية مغربي يساند حلا شيحة

نشر الداعية المغربي عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص ، تدوينة على انستغرام ساند من خلالها الفنانة المصرية حلا شيحة، معتبرا أن ارتداء الحجاب أو نزعه هي مسالة شخصية، ولا حق للجمهور أو لأي كان التدخل فيها.

وانتقد أبو حفص المعروف بمواقفه الجريئة ، ما تعرضت له حلا شيحا من بعض شيوخ بلدها ، خصوصا الضغط على زوجها للتدخل حتى تعدل عن قرارها.

ورغم أن الداعية لا يذكر للممثلة المصرية سوى دورها مع عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية”، فقد ساندها واعتبر قرارها شخصيا و لا يعني سواها، ولا تمس به أحدا أو تؤذيه، بل وصف التدخل فيه بـ “وقاحة ما بعدها وقاحة”.

وعزا الداعية الجدل القائم إلى كون: ” مشكلة التعامل مع الحجاب هو نقله من الاختيار الفردي و القرار الشخصي إلى هوية جماعية، بحيث تصير من نزعته خارجة عن الجماعة مفارقة لها، وهو ما يفسر حالة الهستيريا التي أصابت بعض هؤلاء ومحاولات “إعادتها” للجماعة”.

ويشتهر عبد الوهاب رفيقي المتخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو رابطة علماء المغرب العربي، بمواقفه الداعية إلى التعامل مع أحكام الإسلام بفكر حداثي.