أول تعليق من وزير الأوقاف المصري على خلع حلا شيحة الحجاب (فيديو)

علّق وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، على خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب وعودتها للفن والتمثيل.

وقال جمعة خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، مع الإعلامي محمد الباز، إن إكراه الناس على الدين أو الالتزام لا يجوز وليس له أصل في الشرع.

واستشهد وزير الأوقاف برأي جمهور الفقهاء فيما يتعلق بقضية الحجاب، وهو جواز كشف المرأة للوجه والكفين، أما جسدها فهو عورة، مشيرًا إلى أن المرأة التي لا تلتزم بارتداء الحجاب ليس فيه إكراه والجميع له الحرية فيما يختار.

وأثارت حلا شيحة في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا بين المصريين بعدما أعلنت فجأة خلع حجابها وعودتها للتمثيل بعد 12 عامًا من ارتداء الحجاب، واعتزال الفن وزواجها من داعية “كندي”.