والد حلا شيحة يواجه انتقادات واسعة بعد ترك ابنته للحجاب

أثارت تصريحات الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، موجة من الجدل خاصة عندما قال إنّ ابنته “أكملت إيمانها بتخليها عن الحجاب”.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال أصداء الخطوة التي أقدمت عليها الفنانة المصرية حلا شيحة تدوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب إعلانها رسميًا نبأ خلعها الحجاب وعودتها إلى التمثيل بعد اعتزال دام 12 عامًا.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء” تحدث أحمد شيحا عن الفترة السابقة في حياة الفنان حلا، وكيف حاول عدة مرات إقناعها بالتخلي عن الحجاب، وأنّها ستكتشف في المستقبل أن قرار ارتدائه كان خاطئًا.

وأضاف: “قلت لها عندما يمتلئ إيمانك ستكتشفين أن كل هذا ليس له علاقة بأي شيء”، متابعًا: عندما خلعت حلا الحجاب، كانت بمثابة المفاجأة بالنسبة لي، وقلت لها أعتقد أن الآن إيمانك اكتمل، وردت على قائلة: نعم يا أبي”.

تصريحات أحمد شيحا قوبلت بموجة غضب وانتقاد كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”، حيث اتهمه البعض بـ”الجهل في الدين”، بينما ذهب آخرون إلى أنّه يتحمل ذنب ابنته.

غير أنّ فريقًا آخر تبنى وجهة النظر المقابلة باعتبار أنّ قرار الفنانة يدخل في إطار الحرية الشخضية تمامًا، وأنّه لا يحق لأحد التدخل في حريتها الشخصية، مستنكرين الهجوم الذي طالها هي وأبيها.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشر البيان الصحافي المنسوب إليها، ويتضمّن عودتها إلى الفن مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، إذ قرّرت خلع الحجاب.