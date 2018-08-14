الداعية معز مسعود ينشر أول صورة له مع زوجته الفنانة شيري عادل

خرج الداعية المصري المثير للجدل معز مسعود أخيرًا؛ ليرد على الشائعات التي راجت بشأن انفصاله عن الفنانة شيري عادل، التي تزوجها منذ شهر، مع نشره لأول صورة مشتركة بينهما.

وقال “مسعود” عبر حسابه في موقع تويتر معلقا على صورة له مع الفنانة شيري: “فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية”.

فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية. معز و شيري pic.twitter.com/BugWIfLkFB — Moez Masoud (@MoezMasoud) August 14, 2018

وكان مصدر مقرب من الفنانة شيري، صرح بأن هناك أزمة كبيرة بينها وبين معز مسعود، بسبب تعاقدها على بطولة فيلم استعراضي غنائي جديدة، وسط رفض زوجها.

ورجح المصدر أن قبول الفنانة للفيلم، يعزز شائعة انفصالها عن الداعية الإسلامي، كما أنه أجج الخلافات.

وتعرض الداعية معز مسعود لانتقادات كثيرة عقب إعلان زواجه من الفنانة شيري عادل، في حين خرج ودافع عن نفسه مطالبًا الجميع باحترام حياته الخاصة.