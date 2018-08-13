هذه هي حقيقة طلاق شيري عادل من معز مسعود

نفت والدة الفنانة المصرية شيري عادل الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن انفصال ابنتها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

وأضافت في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن ابنتها وزوجها يعيشان حياتهما بشكل طبيعي ولا صحة لوجود أي خلافات بينهما، مكذبة ما نشر من أنباء تتعلق بهذا الأمر.

وفي إطار محاولات “إرم نيوز” تقصي الحقيقة، قالت مصادر مقربة من الفنانة شيري عادل، إن طلاقها من الداعية معز مسعود وقع بالفعل خلال الأيام الماضية، وإن هناك محاولات جارية للصلح بينهما، لم تتحدد نتيجتها حتى الآن، الأمر الذي جعل والدتها تنفي الخبر.

وأضافت المصادر أن إجراءات الطلاق تمت في سرية بالغة، حيث لم تحضرها شيري عادل واكتفت بإرسال وكيلها حتى لا تلفت الانتباه ويتم الأمر بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام.

في حين وجهت إرم نيوز السؤال للفنان أيمن عزب زوج المذيعة نيفين عادل شقيقة شيري عادل، حول حقيقة الخبر، وأكد أنه لا يريد التعليق، وأن شيري هي فقط صاحبة الحق في الرد على الخبر، مما يعزز مصداقية خبر الانفصال، خاصة أنه لم ينفه على الإطلاق.

وكانت أنباء قد تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية تفيد انفصال الفنانة المصرية شيري عادل عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود نتيجة خلافات حادة بينهما، بعد قبولها المشاركة في بطولة فيلم استعراضي مع المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني.

يأتي ذلك بعد زواج لم يستمر سوى عدة أشهر أثار فور الإعلان عنه حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.