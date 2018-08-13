بالفيديو.. فتاة تعانق الفنان السوداني طه سليمان على المسرح

أثارت فتاة في السودان جدلًا واسعًا؛ بعد رمي نفسها في أحضان مواطنها الفنان الشاب طه سليمان، خلال إحيائه حفلًا في نادي الضباط في العاصمة الخرطوم، قبل أيام.

ونجحت الفتاة باختراق الأمن لتعانق الفنان الشاب أثناء غنائه؛ الأمر الذي فاجأه ودفعه للتوقف عن الغناء، فيما استمرت الموسيقى، كما لم يتخذ أي ردة فعل تجاه الفتاة والتزم الحياد.

واللافت في الأمر أن عناق الفتاة استغرق وقتًا طويلًا، قبل تدخل أحد رجال الأمن، وسط صيحات وصفير الجمهور.

وبعد السيطرة على الفتاة، عاود سليمان الغناء مسيطرًا على الموقف.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة، معتبرين أنها “خرجت عن حدود الأدب”، فيما لم يعلق الفنان الشاب على الواقعة مطلقًا.

واعتبر آخرون أن ما فعلته الفتاة جاء من باب التقليد للفتاة السعودية التي أثارت جدلًا واسعًا، الشهر الماضي؛ بعد تمكنها من اختراق رجال الأمن وعناق الفنان ماجد المهندس على المسرح، أثناء إحيائه حفلًا في المملكة؛ الأمر الذي دفع لاحقًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.