مصرع 11 حاجًا بحادث مروري في السودان

أدى حادث مروري في ولاية نهر النيل السودانية، إلى وفاة 11 حاجًا سودانيًا، وذلك باصطدام باص سفري كان يقل حجاج الولاية بشاحنة لنقل البضائع، نتيجة للتخطي الخاطئ.

ونقلت وكالة الأناضول عن قناة الشروق السودانية أن الحجاج كانوا في طريقهم إلى ميناء سواكن (شرق) ومنها إلى الأراضي المقدسة، وبحسب القناة: “تمكنت السلطات من إسعاف المصابين (دون تحديد أعدادهم) في مستشفى مدينة عطبرة (شمال)”.

وأعلن وزير الإرشاد السوداني، أبوبكر عثمان، الجمعة، وصول 17 ألف حاج سوداني إلى الأراضي المقدسة”، وفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

وأوضح عثمان أن “11 ألف حاج سوداني وصلوا إلى مدينة مكة المكرمة، إلى جانب وصول 6 آلاف إلى المدينة المنورة”.

وأشار إلى “عدم وقوع وفيات للحجاج بالمشاعر المقدسة”.

ويبلغ تعداد السودانيين المتوجهين لأداء شعيرة حج هذا العام 35 ألف حاج، وفقًا للحكومة.