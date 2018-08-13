صور هنا الزاهد وأحمد فهمي تشعل مواقع التواصل (صور)

أشعلت صور حديثة للفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد مواقع التواصل في مصر، والتي تظهر فيها بصحبة الفنان أحمد فهمي في حالة رومانسية وغرامية، وسط أنباء عن علاقة تجمعهما تمهيدًا لإعلان زواجهما.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صور لأحمد فهمي يحتضن هنا الزاهد، في الوقت الذي أعلنت فيه زوجته السابقة منة حسين فهمي عن زواجها الليلة الماضية.

وربط ناشطون عبر مواقع التواصل تسريب تلك الصور بين فهمي وهنا بعقد قران زوجته السابقة، إذ يدور الحديث عن إعلان قريب عن خطبة الزاهد وفهمي.

وما لفت نظر المتابعين بشكل أكبر في إحدى الصور هو الطريقة التي بدا فيها كل من الزاهد وفهمي، إذ ظهر الأخير وهو يضع يده على خاصرتها ورأسه على كتفها.

وتحدث بعض الناشطين عن علاقة حب تجمع الفنانين، مع تحفظ البعض على العلاقة التي تجمعهما، نظرًا لفارق السن الكبير بينهما حيث يبلغ فهمي 37 عامًا وهي تصغره بفارق كبير.

يذكر أن منة نجلة الفنان حسين فهمى والفنانة ميرفت أمين، احتفلت بعقد قرانها أخيرًا على المحامى طارق جميل، بحضور الأسرتين في أحد فنادق العاصمة المصرية.

وهذه هي الزيجة الثالثة لمنة حسين فهمي، فسبق أن تزوجت من الفنان شريف رمزي، والفنان أحمد فهمي قبل أن تنفصل عنه أخيرًا.