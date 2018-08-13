الفنانة المصرية إيناس عزالدين تروي تفاصيل الحادثة المروعة وكيف نجت

كشفت الفنانة المصرية إيناس عزالدين تفاصيل حادث السير المروع الذي تعرَّضت له أثناء سفرها إلى منطقة أخرى قبل أيام.

وبينت الفنانة “عزالدين”، وفق صحيفة “الوطن” المحلية: “كنت متجهة إلى الساحل الشمالي عبر طريق العلمين، وأثناء عبوري للكيلو 65 اختلت عجلة القيادة من يدي، وانقلبت السيارة 18 مرة بحسب نتائج فحصها”.

وأضافت إيناس، أنها سقطت من السيارة بعد انقلابها الثالث، مبينة أن الله أنقذها من موت محقق، لأن الوسادة الهوائية فتحت فور سقوطها من السيارة بحسب نتائج الفحص.

وتابعت: “أحمدالله على عدم ارتدائي حزام الأمان حينها، لأن ارتدائي له كان سيبقيني داخل السيارة ولم أكن لأتمكن من الإفلات”.

وأصيبت الفنانة المصرية بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، لافتة إلى أن إصابتها البالغة كانت في ذراعها اليسرى، حيث فقدت الشعور بها، وقد تسافر إلى ألمانيا للعلاج، موضحة أن إصابة ذراعها قد تعود لسقوطها من السيارة أثناء انقلابها.

ولا تزال إيناس عزالدين تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وكانت مصادر ذكرت أن الفنانة المصرية تعرَّضت للحادثة أثناء عودتها من “يومي راحة” بعد خلافات مع زوجها المطرب الشعبي أحمد عيسوي.