تفاصيل جديدة عن وضع الفنانة إيناس عزالدين الصحي

كشفت الفنانة المصرية رباب ممتاز، عن آخر التطورات الصحية لزميلتها الفنانة إيناس عزالدين، التي تعرضت لحادث سير مروع، نقلت على إثره إلى المستشفى، أمس الأربعاء.

وأوضحت “ممتاز” عبر حسابها في “فيسبوك”، أنها تواصلت مع إيناس، واصفة حالتها بأنها “صعبة”، وكتبت: “أنا حاولت بطريقتي أعرف اطمن على إيناس زميلتنا إيناس عزالدين وهيا تعبانة قوي وقالت لي علي لسانها تدعو لها جدًا تكمل على خير شفاءها؛ لأن ربنا وقف معاها بأعجوبة بس لسه هيا انتقلت من دار الفؤاد اكتوبر راحت دار الفؤاد مدينة نصر، أرجوكم أرجوكم دعواتكم ربنا يشفيها ويعافيها يارب، على فكرة أنا وإيناس عمر ما كان بينا حوار ولا أصحاب، بس فعلًا الحادثة صعبة قوي، وهيا زميلتي أرجو الدعاء لمن يعرفها أو لا يعرفها”.

وتعرضت إيناس عزالدين إلى حادث انقلاب سيارتها أثناء عودتها من “يومي راحة؛ بسبب بعض الخلافات مع زوجها المطرب الشعبي أحمد عيسوي”، وفق ما تم تداوله من قبل نشطاء.