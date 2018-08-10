بالفيديو.. أول ظهور لإليسا بعد إعلان إصابتها بالسرطان

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا أولى حفلاتها الغنائية مساء الجمعة، ضمن فعاليات حفلات “أعياد بيروت”، بعد إصدارها لألبومها الجديد “إلى كل اللي بيحبوني” وإعلان شفائها من سرطان الثدي.

وافتتحت إليسا الحفل بأغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بيحبوني”، إهداءا للجمهور الضخم الذي كان في استقبالها في الحفل بالورود البيضاء تعبيرا عن فرحتهم بتجاوزها محنتها المرضية.

وفور انتهاء الأغنية وجهت كلمة لجمهورها ، قائلة :” كنت عايزة أحضر كلمة اقولهالكم على محبتكم لكن معرفتش.. أولا أنا عايزة أشكركم مش على التعاطف لأني أنا مابدي حدا يتعاطف معي..انا عايزة أشكركم على محبتكم الكبيرة”.

وتابعت :” انا كمان عايزه أشكر كل اللي مش بيحبوني..عشان جزء منهم بقى يحبني..بجد شكرا ليكم”.

وكان خبر إصابة الفنانة إليسا بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتعافي منه قد هز مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، وسارع عدد كبير من نجوم الوطن العربي إلى تقديم كامل الدعم الإنساني لها والتعبير عن حبهم لقوتها وعزيمتها.