بالفيديو.. أول تعليق لمحمد عبده على شائعة اعتزاله

نفى الفنان السعودي، محمد عبده، شائعات راجت خلال الأيام الماضية عن اعتزاله الفن، بعد وفاة شقيقيه، أحمد وعثمان، قبل أيام .

وقال محمد عبده خلال مقابلة مع فضائية “العربية” في دبي:”لو كنت أفكر بالاعتزال لما أقمت حفلاتي بعد يومين من وفاتهما، وذلك بعد انتهاء العزاء. وجمهوري، وارتباطاتي، ومواعيدي، لا بد أن تكون مقدسة”.

وأضاف:”الفنان المستعير لفنه يعتزل لكن غيره لا، ولدينا أمثلة عظيمة جدًا، مثل: عبدالوهاب، وأم كلثوم، أثناء حياتهما لم يعتزلا حتى ماتا”.

وتطرق محمد عبده إلى موضوعات عدة، كأغانيه المعروفة، عازيًا عدم وجود أغانٍ على غرار ما قدّمه قبل سنوات إلى عدم وجود نصوص شعرية جيدة.

وتحدث محمد عبده عن جديده، وحفلاته الغنائية، وعما إذا كان يشعر بالضيق لترديد الجمهور أغانيه، حيث قال:”لا يضايقني ذلك، لأن تجربة دخول النساء للحفلات لدينا جديدة، وأنا لا ألوم الجمهور لأن لديه اندفاعًا وحماسًا كبيرين، إنه يشارك ويخبر الآخرين أن لديه تذوقًا فنيًا”.