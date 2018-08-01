إثر وفاة شقيقه.. تأجيل حفل محمد عبده في دبي

أفادت مصادر في الوسط الفني اليوم الأربعاء بأنه تقرر تأجيل حفل فنان العرب محمد عبده الذي كان مقررًا في دبي يومًا واحدًا.

وكان من المقرر أن يقام الحفل رسميًا يوم الجمعة المقبل الموافق لـ3 أغسطس، وتغير الموعد إلى يوم 4 أغسطس، وذلك بسبب وفاة شقيق فنان العرب عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري، أمس الثلاثاء.

وتمت مواراة جثمان الراحل بمقابر المعلاة في مكة المكرمة فجر اليوم، ووصل لاحقًا الفنان محمد عبده إلى جدة قادمًا من باريس لتلقي العزاء بدءًا من اليوم الأربعاء.

ووفق نفس المصدر سيتلقى الفنان محمد عبده العزاء اليوم متأخرًا؛ بسبب ظروف رحلته، وذلك في منزله بحي الزهراء خلف قصر الأمير سلطان، وسيكون الخميس والجمعة هما آخر أيام العزاء إذ سيتجه محمد عبده بعدها إلى مدينة دبي.

تم تأجيل حفل فنان العرب في دبي يوماً واحداً حيث كان مقرراً له أن يقام يوم ٣ أغسطس وتغير إلى يوم ٤ أغسطس وذلك نظراً لوفاة شقيقه عثمان عبده رحمه الله. pic.twitter.com/i39o7ACdW8 — محمد سلامة (@mmmsssalama) August 1, 2018

وبرحيل عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري يفقد فنان العرب شقيقه الثاني في أقل من شهر، حيث توفي أخوه أحمد عبده عثمان الشهر الماضي.