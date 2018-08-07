عرض الموسم الأخير من مسلسل “هاوس أوف كارد” قبل الانتخابات الأمريكية

أعلن فريق المسلسل الأمريكي الشهير”هاوس أوف كارد” اليوم الثلاثاء، على حسابه في تويتر، أن عرض الموسم السادس و الأخير منه على نيتفليكس، ابتداء من 2 نوفمبر المقبل، أي قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية الأمريكية لتجديد مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، التي تصادف نصف مدة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد “هاوس أوف كارد” أول مسلسل يبث على شبكة الإنترنت، وحصد جائزتي إيمي وغولدن غلوب، عرف تغييرات كثيرة منذ اتهام بطله الرئيسي كيفن سبيسي بالتحرش الجنسي، والاستغناء عنه وتعويضه بالممثلة روبين رايت رغم انه كان قد صور حلقتين منه.

وكانت روبين تؤدي دور السيدة الأولى “كلير أندروود” في الأجزاء السابقة، قبل أن تخلف زوجها الرئيس المستقيل “فرانك أندروود كيفن سبايسي” في قيادة البيت الأبيض.

وقد يحمل الجزء الأخير من مسلسل “هاوس أوف كارد”، الذي كان رئيسه السابق ورئيسته الحالية من الحزب الديمقراطي، رسائل خفية حول الانتخابات التشريعية التي ينتظر منها الأمريكيون الكثير، لتعديل موازين القوى في بلادهم، لا سيما معارضي سياسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.