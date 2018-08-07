إغلاق حساب “إنفوغرافيك السعودية” على “تويتر” بسبب صورة لطائرة متجهة لكندا

ألزمت وزارة الإعلام السعودية، مشرف ومالك حساب “إنفوغرافيك السعودية” الإخباري المعروف في “تويتر” بإغلاق حسابه بعد جدل واسع ما لبث أن انتقل للعالمية؛ بسبب صورة نشرها الحساب اعتُبرت تهديدًا مروعًا لكندا على غرار هجمات أيلول/ سبتمبر.

وقالت الوزارة في توضيح منها على “تويتر”: “بناء على ما ورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للإنفوغرافيك الذي نشره حساب إنفوغرافيك السعودية، أخطرت الوزارة المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقًا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة”.

بناء على ماورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للانفوغرافيك الذي نشره حساب @Infographic_ksa فقد قامت الوزارة بإخطار المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة. pic.twitter.com/AxtqdQ6Km4 — وزارة الإعلام (@media_ksa) August 6, 2018

وكان الحساب نشر صورة إنفوغراف تظهر فيها طائرة تحلق في سماء كندا، بينما يظهر برج عالٍ قرب الطائرة، وقد كتب معلقًا ضمن الصورة: “من تدخل فيما لا يعنيه يلقى ما لا يرضيه” في إشارة على ما يبدو لعودة السفير الكندي لدى السعودية لبلاده بعد أن أمهلته الرياض 24 ساعة على خلفية أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وتسببت الصورة بجدل واسع، إذ اعتبرها البعض تلميحًا لهجمات أيلول/ سبتمبر التي نفذت بطائرات مدنية على برجي مركز التجارة العالمي العملاقين في مدينة نيويورك، ما دفع المشرف على الحساب لحذف التغريدة المثيرة وقال إنها “غير موفقة”.

ووصلت الصورة إلى وسائل الإعلام الكندية والغربية بشكل عام، قبل أن تتدخل المملكة رسميًا.

حساب انفوغرافيك #السعودية يزيل طائرة كندية وهي تتوجه نحو ابراج تورنتو بعد ان اثارت مخاوف من انها اشارة الى ١١ سبتمبر كندي. pic.twitter.com/6eytxfrLCo — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) August 6, 2018

حساب انفوغرافيك السعودية غرد صورة طائرة تتجه نحو برج تورنتو العاصمة الكندية التغريدة حُذفت لاحقاً ولكن ناشطين كنديين فهموها تهديداً وتذكيراً بما حصل في 9/11 التغريدة كاارثة وصادرة عن حساب موثق !

تهديد مباشر اثر تغريدة يدل على ركاكة في الوضع تجعل التغريدة عمل خطير يستدعي ذلك! pic.twitter.com/khPBB6TxK0 — amr hal (@amrhal) August 6, 2018

وردت الرياض يوم الإثنين، على مطالبات كندية رسمية بإطلاق سراح موقوفين سعوديين تعتبرهم أوتاوا نشطاء مجتمع مدني، بطرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور، وإجراءات تصعيدية أخرى، تقول الرياض إنها جاءت ردًا على التدخل بشؤونها الداخلية.

وتطور التوتر في علاقة البلدين، بشكل سريع، إلى تراشق إعلامي وتبادل للاتهامات بين المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي من البلدين، والدعوة للتصعيد أكثر عبر خطوات اقتصادية تم اتخاذ عدد منها بالفعل رسميًا.