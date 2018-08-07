النجمة البريطانية كاتي برايس تستعد لإعلان إفلاسها

كشفت مصادر مقربة من الممثلة والعارضة البريطانية كاتي برايس، أنها تستعد لإعلان إفلاسها، وسط تقارير تفيد بمثولها أمام المحكمة، يوم الثلاثاء.

وستتجه العارضة السابقة البالغة من العمر 40 عامًا إلى فرع المحكمة العليا في مبنى رولز في لندن؛ لحضور جلسة استماع يمكن أن تنتهي بإعلان إفلاسها رسميًا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت كاتي، التي بلغت ثروتها سابقًا 45 مليون جنيه إسترليني، تصارع الإفلاس لأشهر بعد انفصالها عن زوجها الثالث كيران هايلير (31 عامًا)، وانهيار عدد من أعمالها التجارية.

وحاليًا تحاول النجمة بيع قصرها الشاسع في غرب “ساسكس”، والذي اشترته في عام 2014 مع زوجها السابق، وادعت المصادر المطلعة أنها مدينة بآلاف الدولارات.

وقال أحد المصادر المقربة من النجمة: “حاولت كاتي تجنب الإفلاس بكل الطرق الممكنة، خلال الأسابيع الماضية؛ في محاولة منها لتأجيل ما أصبح لا مفر منه، لكن هذه الجلسة يمكن أن تكون نهاية هذا الأمل الأخير في إنقاذها، وسيتعين عليها مواجهة العواقب”.

ويبدو أن نمط حياة النجمة أصبح أعلى من قدرتها المالية، بعد طلاقها الثالث الإشكالي من “كيران”، الذي أرسل المحضرين مؤخرًا لقصرها في غرب ساسكس؛ للمطالبة بسداد فاتورة كهرباء بمبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني.

كما ذُكر أن جلسة تصوير كاتي الأخيرة مع صديقها كريس بويسون، والتي أثارت الجدل بما تحتويه من صور فاضحة، كانت آخر محاولاتها اليائسة لتجنب الإفلاس.