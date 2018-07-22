ما الذي طلبه أصغر إرهابي في بريطانيا من المحكمة؟‎

طالب أصغر إرهابي في بريطانيا بإخفاء هويته مدى الحياة، بعد أن حكم بالسجن مدى الحياة في عام 2015 لإدانته بالتحريض على الإرهاب.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “صنداي تايمز” لـ “ديبيش غادهر” بعنوان “أصغر إرهابي يطلب إخفاء هويته مدى الحياة”.

وقال كاتب المقال إن “أصغر بريطاني مدان بالإرهاب- الذي خطط وهو في الرابعة عشر من عمره لقطع رؤوس عناصر من الشرطة البريطانية- يطالب المحاكم في البلاد بإخفاء هويته مدى الحياة”.

وأضاف أنه ” في حال وافقت المحكمة على طلبه، فسيكون هذا قرارها الثاني في إخفاء هوية مجرم”.

وأردف الكاتب أنه في حال شك محامو “أر.إكس.جي” بأنه بحدوث “تسرب معلومات شخصية عنه، فإنه سيُعطى هوية جديدة، الأمر الذي سيكلف دافعي الضرائب الآلاف من الجنيهات الأسترلينية”.

يذكر أنه حكم على “أر. إكس.جي” بالسجن مدى الحياة في عام 2015 لإدانته بالتحريض على الإرهاب، وعليه البقاء في السجن لمدة 5 سنوات على الأقل، ثم يصبح مؤهلًا للإفراج عنه في عام 2020 إذا استطاع إثبات أنه لا يشكل أي تهديد للسلامة العامة.

وأشارت المحكمة في مدينة مانستشر أن “أر.إكس.جي” استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في غرفته لإقناع شاب أسترالي (18 عامًا) بذبح عناصر من الشرطة الأسترالية في ملبورن، كما تبين أيضًا أنه هدد بذبح بعض أساتذته.