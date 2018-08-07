بعد اعتقاله بسبب المخدرات.. شاهد كيف تغيّر الممثل الأمريكي شون ويس (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية خبر اعتقال الممثل الأمريكي “شون ويس”، الذي لعب دور حارس المرمى جولد بيرغ في فيلم “ذا مايتي داكس” The Mighty Ducks، بتهمة السكر والعربدة في شمال كاليفورنيا.

وتم اعتقال شون، حوالي الساعة 1 بعد منتصف الليل يوم الإثنين، في مدينة أروفيلّ بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولكن لحسن حظه، قرر رجال الشرطة الإعفاء عنه، وأطلقوا سراحه بعد أن قضى بضع ساعات في الحجز.

لكن اللافت في الصورة التي التقطتها السلطات للنجم السابق في قسم الشرطة، بدا “شون” مختلفًا تمامًا عن الشكل الذي اشتهر به عندما لعب دور “جولد بيرغ” في سلسلة أفلام “داكس” المكونة من 3 أجزاء في التسعينيات.

ولا تعتبر هذه الواقعة الأولى في تاريخ الممثل البالغ من العمر 38 عامًا، فقد سبق وسُجن بتهمة السرقة وحيازة المخدرات في قضيتين منفصلتين العام الماضي.

ففي يوليو 2017، ألقي القبض عليه بتهمة سرقة منتجات بقيمة 151 دولارًا من متجر للإلكترونيات وحُكم عليه بالسجن لمدة 150 يومًا، ولكنه في نهاية المطاف قضى 12 يومًا فقط بسبب قرارات تخفيف اكتظاظ السجون.

وبعد 5 أيام من إطلاق سراحه، ألقي القبض على شون مرة أخرى بسبب حيازته لعقار الميثامفيتامين المخدر، بعد أن تلقت السلطات بلاغًا يشير إلى تخبط رجل في الشوارع بالقرب من استوديو “وارنر بروس” في “بوربانك”، وعندها حُكم عليه بالسجن لمدة 90 يومًا في أغسطس 2017.

ويبدو أن الحظ لم يكن حليف “شون” بعد انتهاء سلسلة أفلام “داكس”، وتوقفه عن التمثيل.