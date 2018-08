عارضة أزياء أمريكية تفر عارية أثناء زلزال أندونيسيا

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تايغن، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر” أنها اضطرت للفرار عارية خلال الزلزال، الذي هز جزيرتي لومبوك وبالي في أندونيسيا.

وكانت تايغن تقضي إجازتها في بالي بأندونيسيا برفقة زوجها المغني جون ليجيند وأطفالهم، قبل أن تُفاجأ على غرار سكان الجزيرتين والسياح بزلزال عنيف، أدى إلى مقتل قرابة 100 شخص وإصابة مئات آخرين.

وكتبت عن اللحظات المروعة التي عاشتها لحظة وقوع الزلزال: “كنت أسير كالمغيبة، أحمل أطفالي، وأقول لنفسي.. أنا عارية، أنا عارية، أنا عارية”.

I very calmly walked outside saying clutching baby saying “I’m naked. I’m naked. I’m naked.” like a naked zombie

