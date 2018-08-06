دخل في نوبة بكاء.. إمام مسجد بأندونيسيا يُكمل صلاته رغم وقوع زلزال عنيف (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد مسجدًا لحظة وقوع زلزال في أندونيسيا أمس الأحد، وثبات الإمام على صلاته رغم قوة الزلزال وفرار بعض المصلين.

وأشاد متداولو الفيديو، بالإمام، الذي ثبت في صلاته متضرعًا لله بآيات الكرسي من سورة البقرة ومستندًا على جدار كي لا يختل توازنه، فيما غادر عدد من المصلين الذين كانوا خلفه طلبًا للنجاة.

وأظهر مقطع متداول آخر، لحظة وقوع الزلزال وفزع مصلين داخل مسجد، والذين هربوا قبل تهاوي السقف عليهم.

يذكر أن الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أكدت ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية إلى 91 شخصًا، فيما أصيب ما لا يقل عن 209 آخرين.

وبلغت قوة الزلزال 6.9 على مقياس ريختر ووقع في الساعات الأولى من مساء أمس الأحد.