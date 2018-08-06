القضاء الفرنسي يرفض طلب سعد لمجرد قضاء عيد الأضحى برفقة عائلته

رفضت المحكمة الفرنسية الإثنين، السماح للفنان المغربي سعد لمجرد، بقضاء عيد الأضحى برفقة أسرته في المغرب.

وحسب مقال نشرته مجلة “سيدتي”، أن سعد المجرد، لن يقضي عيد الأضحى المقبل برفقة عائلته بالمغرب، عكس ما جرى، فقد حظي بتصريحين لزيارة المغرب، الأول كان بتاريخ 7 مارس/آذار الماضي، بعد غربة دامت حوالي سنة ونصف، حيث استغل ذلك من أجل طرح كليب أغنيته الأخيرة “غزالي”.

أما الزيارة الثانية فكانت خلال شهر رمضان، الذي قضاه وسط جو عائلي برفقة أصدقائه بالمملكة المغربية، حيث زار العديد من المدن المغربية.

يشار أن سعد المجرد لا يزال يتابع قضائيًا منذ سنتين، في القضية التي لم يحسم فيها بعد، والتي تتهمه فيها الفرنسية “لورا بريول” باغتصابها وتعنيفها داخل أحد الفنادق بفرنسا.