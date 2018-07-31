سعد لمجرد يطلق أغنية جديدة باسم “كازا بلانكا” (فيديو)

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على موقع “اليوتوب”، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “كازا بلانكا”.

وشاهد المقطع، الذي ظهر فيه الفنان المغربي بحلة جديدة، أكثر من 111 مليون شخص بعد دقائق قليلة على إطلاقه.

واعتمد لمجرد في عمله الجديد، الذي استغرق شهورًا من التحضير، وتم تصويره في مدن مغربية، لأول مرة بمسيرته الفنية، على كلمات باللغة الفرنسية.

واختار الفنان المغربي، الذي غاب عن المغرب نحو عام ونصف، بسبب اعتقاله على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، إيقاعًا شبابيًا سريعًا لأغنيته الجديدة على غرار عمله السابق “غزالي”.

ووجهت السلطات الفرنسية إلى سعد لمجرد، البالغ من العمر 33 عامًا، في وقت سابق، تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة”، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.