منتج “الكنز2” يضع محمد رمضان في ورطة قبل عيد الأضحى

علمت “إرم نيوز” أن المنتج وليد صبري قرر خوض الموسم السينمائي المقبل “عيد الأضحى” بفيلم “الكنز2″، إذ يتم تحضير برومو الخاص بالعمل لإطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا القرار وضع الفنان المصري محمد رمضان في حالة غضب، خاصة أنه يشارك في هذا الموسم بفيلم “الديزل”، وقد يتسبب ذلك في تقليل إيرادات العملين.

وكشفت مصادر أن أحمد السبكي منتج فيلم “الديزل” بذل محاولات كثيرة مع وليد صبري بشأن تأجيل فيلم “الكنز2” لموسم آخر، لكنها باءت بالفشل، بعد إصرار الأخير على خوض السباق السينمائي المقبل.

وأكد مصدر داخل شركة الإنتاج لإرم نيوز أن مفاوضات السبكي مع وليد صبري فشلت، وهي ليست المرة الأولى من المفاوضات بين الطرفين، ففي العام الماضي أثناء تقديم السبكي فيلم “جواب اعتقال”، تفاوض مع وليد صبري بسبب تزامن موعد طرح الفيلم مع الجزء الأول من “الكنز”.

وفي ذلك الوقت رضخ وليد لتلك المفاوضات، وانسحب بالجزء الأول من “الكنز”، وتم تأجيل عرضه في موسم عيد الأضحى من نفس العام.