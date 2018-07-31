أول تعليق لأحلام حول ركوبها طائرة عسكرية في الأردن (صور)

دافعت الفنانة الإماراتية أحلام عن نفسها ، ضد الهجوم الذي شنه البعض عليها في الأردن، بسبب انتقالها بطائرة عسكرية أردنية الي مدينة البتراء مع الحرس الخاص بها ،موضحة أنها أستأجرت هذه الطائرة على حسابها الخاص.

وكتبت أحلام، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”:فقط للتوضيح استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص ومش أول مره استأجر طياره عسكرية ولله الحمد بس سعادتي بوجودي في بلدي الثاني الاْردن لا يعادلها سعادة .. ولو طلب مني أن أمشي إلى البتراء لمشيت”.

كما ردت أحلام أيضا على تقليل البعض من قيمة زيارتها وترويجها للسياحة الأردنية ، وذلك من خلال المقارنة بينها وبين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لمدينة البتراء الأردنية، قائلة:”أما بالنسبه لاوباما وغيرهم لا يملكون وبكل فخر ما املك وهو حبي الحقيقي للأردن “.

وتابعت :”فأنا بنت الاْردن أولاً والوطن العربي بأسره انا بنت عربيه وسأعود البتراء واصور فيها كليب ألبومي القادم شكراً لك يجب ان يفتخر الاردنيون بك لأنك محب لبلدك ومخلص كثر الله من امثالك”.

وكانت قد تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لحملة انتقاد بسبب انتقالها لمدينة البتراء الأردنية بطائرة عسكرية.