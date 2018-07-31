أول تعليق للجيش الأردني حول نقل أحلام بمروحية عسكرية

أوضح الجيش الأردني، يوم الثلاثاء، تفاصيل نقل الفنانة الإماراتية أحلام بطائرة عسكرية إلى مدينة البترا جنوبي المملكة، مشيرًا إلى أن الرحلة “تزامنت مع نقل عدد من القيادات الأمنية وكانت ذهابًا فقط”.

وقال الجيش في بيان صدر عبر موقعه الرسمي، إنه “وتعقيبًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقه من تعليقات جانبَ أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصًا لنقل الفنانة أحلام إلى البترا، استوجب الأمر التوضيح، لقد كانت رحلة هذه الطائرة مقررة مسبقًا إلى جنوب المملكة؛ وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومديري الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود المدورة ومحافظه معان والعقبة كمحطة أخيرة، بعد سلسلة لقاءات أمنية لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة”.

وأضاف البيان: “تصادف ذلك مع طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام فقط برحلة الذهاب، لذلك تقرر الموافقة على نقلها في رحله الذهاب، ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها”.

وتابع أن “هناك تعاونًا مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية، وهذا الأمر ليس بالجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر داخل المملكة”.

وأثارت زيارة المطربة الإماراتية الشهيرة أحلام، إلى مدينة البترا جنوب الأردن، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصلت إلى المنطقة على متن مروحية تابعة للجيش.

وأبدى عدد من النشطاء الأردنيين، استغرابهم من الأسباب التي دفعت الجهات المعنية، لتحمّل مبالغ كبيرة بتوفير مروحية عسكرية “خاصة لأحلام”.

وعبر عدد من النشطاء عن امتعاضهم من صورة متداولة للفنانة أحلام، وهي تتوسط طيارين من سلاح الجو الملكي الأردني.

وجاءت زيارة أحلام إلى مدينة البترا، بعد مشاركتها في حفل غنائي ضمن مهرجان جرش.