بعد أنباء طلاقها.. شاهد ما دار بين حليمة بولند وعبودكا

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على “السناب شات”، مقطع فيديو لحديث دار بينها وبين نجم “السوشيال ميديا” عبودكا، وذلك في أول لقاء يجمع النجمين.

وعلق عبودكا في الفيديو على الأنباء التي تحدثت مؤخرًا عن طلاق بولند، داعيًا جمهور الإعلامية الكويتية إلى الكف عن التدخل في خصوصية بولند، وساخرًا في الوقت ذاته، من “كثرة” الشائعات التي أحاطت بأنباء طلاق الإعلامية الكويتية.

وطرح عبودكا بصورة تهكمية سؤالًا على بولند حول حياتها الزوجية وهل فعلًا أصبحت عازبة مرة أخرى، متحججًا بعدم متابعته مواقع “الإنستغرام”.

ووجه عبودكا رسالة عبر الفيديو خاطب بموجبها بولند ونجمات آخريات لم يذكر أسماءهن: “إنتي والبنات يلي عندي شغل وياهم، أي وحدة تحط صورة غلط… أنا رح حاسبهم، وبطريقتي”.

واستدرك عبودكا مخاطبًا بولند: “انتي بريئة وكلكم ولاد ناس، وحلوين وكلكم قلب أبيض”.

وتحدى عبودكا بولند بعد سؤالها له عن طريقة الحساب قائلًا: “جربي أنتي”.

وعاد عبودكا للسخرية في نهاية مقطع الفيديو من الأنباء التي تحدثت عن طلاق بولند، داعيًا متابعي مواقع السوشيال ميديا إلى عدم التدخل بحياة المشاهير، وملقيًا باللوم على بولند لكثرة نشرها صورًا أو مقاطع فيديو تظهر جانبًا من حياتها الشخصية.

يذكر أن الإعلامية الكويتية تزوجت من المحامي عبدالرزاق العنزي، قبل أن تلاحقها شائعات تحدثت عن طلاقها منه بعد نحو شهرين من الزواج.

ولم تؤكد بولند أو تنفي تلك الأنباء، فيما رجح متابعون لحسابات الإعلامية الكويتية طلاقها من العنزي استنادًا إلى صورة نشرتها عبر حسابها على سناب شات وأثارت الكثير من الجدل.