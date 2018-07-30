حليمة بولند تخرج عن صمتها وترد على أخبار طلاقها (صور)

نشرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مجموعة لقطات من أخبار تداولت خبر انفصالها بعد شهرين فقط على زواجها من المحامي عبدالرزاق العنزي.

واختارت بولند عبر حسابها في “سناب شات” الأخبار التي تناولت موضوع صورتها المثيرة للجدل، والتي رجح كثيرون انفصالها بسببها، دون أن توضح إن كان هذا نفيًا لخبر الطلاق أم لا، مكتفية بالتركيز على “تجاهلها” ما يتم تداوله بشأن حياتها.

كما سخرت من تداول مقطع فيديو لمقابلة لها في إحدى الفعاليات، مؤكدة أن المقابلة تعود إلى ما قبل عام من الآن، معلقة “الفيديو قديم من سنة جدي، وكاتبين ظهور حليمة بعد الطلاق لأول مرة، أبي تأليفات أكثر”.

وردت على خبر آخر نشرته من صفحة “كلام الناس” مستنجدة بمقاطع من أغنية للمطرب السوري جورج وسوف “كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر”.

وبدت طريقة حليمة بولند في الرد على خبر طلاقها، مرتبكة، أكثر منها واضحة، حيث لم تنفي في النهاية مسألة انفصالها بشكل قاطع.

وعادت حليمة بولند إلى الكويت مؤخرًا بعد رحلة لها في لبنان، حيث يبدو أنها تحضر لعمل هناك.