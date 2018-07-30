بالصور.. المطربة أحلام برفقة والدة ملكة الأردن على الغداء

شاركت المطربة الإماراتية، أحلام، عبر حسابها الرسمي في موقع “انستقرام” مجموعة صور تظهر فيها برفقة والدة الملكة رانيا، إلهام الياسين، في الأردن.

وعلّقت أحلام على مجموعة الصور، التي نشرتها أمس الأحد: “اليوم كان مميزًا كثيرًا بالنسبة لي، وكل الكلام ما يوفي حق السيدة العظيمة الكريمة، الهام الياسين والدة ملكة الأردن الملكة رانيا حفظها الله، أحب أشكرها من كل قلبي السيدة الجليلة التي شرفتني بحضورها حفلي في جرش، وأحب أن أشكرها على دعوتها الخاصة لي على الغداء اليوم، والحفاوة التي غمرتني أنا وعائلتي وفريق عملي من كرم ضيافة واستقبال واهتمام كبير من قبلها، وسعدت كثيرًا بزيارة مؤسسة نهر الأردن واطلعت على المجموعة الحرفية بأيدي سيدات المجتمع في الأردن، أتمنى لهن كل التوفيق على جهودهن”.

وأبرزت الصور والدة الملكة رانيا والمطربة أحلام على مأدبة الغداء، وتجول أحلام للاطلاع على المجموعة الحرفية.

يذكر أن المطربة الإماراتية أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مهرجان جرش، بعد غياب 17 عامًا عنه، إذ كان حفلها الأخير العام 2001 وقبله في العام 1996.