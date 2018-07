بالصور.. المطربة أحلام برفقة والدة ملكة الأردن على الغداء

اليوم كان مميز كثير بالنسبة لي وكل الكلام ما يوفي حق السيدة العظيمة الكريمة ، الهام الياسين والدة ملكة الاردن #الملكة_رانيا حفظها الله @queenrania ???????????? ، احب أشكرها من كل قلبي السيدة الجليلة التي شرفتني ب حضورها حفلي في جرش وأحب ان أشكرها على دعوتها الخاصة لي على الغداء اليوم والحفاوة التي غمرتني انا وعائلتي وفريق عملي من كرم ضيافة وأستقبال واهتمام كبير من قبلها ، وسعدت كثيرا بزيارة مؤسسة نهر الاردن واطلعت اني اطلعت على المجموعة الحرفية بأيدي سيدات المجتمع في #الاردن @jordanriverdesigns ، أتمنى لهم كل التوفيق على جهودهم ????????????#احلام_الشامسي #احلام

