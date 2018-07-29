جنات تكشف سبب رفضها التحكيم في برامج المواهب (فيديو إرم)

قالت الفنانة المغربية جنات إنها لن تقوم بتصوير أغنيتها الجديدة “أنت الإحساس”؛ لأنها لا تحمل فكرة أو صورة، فهي أغنية رومانسية فقط، تعبر عن حالة الحب والفرح، موضحة أنها أعادت تسجيلها مرتين؛ لأن والدتها لم تشعر بالأغنية في المرة الأولى ونصحتها بإعادتها مرة أخرى.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أنها لا تفضل تقديم أغاني سينجل ولكنها قامت بطرح “أنت الإحساس”؛ لأن ألبومها أمامه وقت طويل لطرحه في الأسواق، مشيرة إلى أن سبب تأخر طرح الألبوم الجديد والمقرر أن يصدر في الأسواق بداية العام الجديد، هو انشغالها بالعديد من الحفلات.

وتابعت جنات، أنها تعاونت في ألبومها الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين الكبار، منهم عصام كاريكا وأمير طعيمة، وتعود مرة أخرى مع أيمن بهجت قمر في ألبومها الجديد، لافتة إلى أنها ستصدر أغنية سينجل جديدة بعنوان “ليه تشوفه” في منتصف الشهر المقبل، وستقوم بتصويرها فيديو كليب.

وعن رأيها في برامج اكتشاف المواهب وحقيقة رفضها أن تكون عضو لجنة تحكيم إحدى هذه البرامج، قالت جنات إن المشاهد التي تراها ومشاعر المتسابقين الحزينة؛ بسبب خروجهم من التصفيات تشعرها بالألم والحزن، مؤكدة أنها غير مؤهلة حاليًا للتحكيم في هذه البرامج؛ بسبب قلة خبرتها الفنية، وقد تشارك في المستقبل.