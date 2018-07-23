الخطوط المغربية تلغي رحلات سفر بسبب إضراب الطيارين

ألغت الخطوط الجوية المغربية، الإثنين، عددًا من الرحلات التي كانت مقررة اليوم، بسبب إضراب أطلقه طيارو الشركة منذ 6 أيام.

وبحسب بيانات شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية الحكومية، نشرتها على موقعها الرسمي اليوم، فقد تم إلغاء 4 رحلات؛ من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى مطارين فرنسيين، ذهابًا وإيابًا.

وأوضحت الخطوط المغربية، أن رحلتين مقررتين اليوم، مهددتان بتغيير في موعديهما، ورحلتين يوم غد.

ودعت الشركة، إلى التواصل مع إدارة المطار للتأكد من موعد انطلاق الرحلات، نتيجة الإرباك الذي شهده برنامج اليوم.

ومنذ الأربعاء الماضي، دخل كباتن الطائرات الأعضاء في الجمعية المغربية لقادة الطائرات (غير حكومية)، في إضراب جزئي عن العمل، بسبب عدم استجابة شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية (حكومية)، لمطالبها.

ومنذ أشهر، دخلت الجمعية في حوار مع مسؤولي الخطوط الجوية المغربية، من أجل زيادة الأجور، والتعويضات السنوية، ومطالب اجتماعية أخرى.

وطالبت الجمعية أعضاءها، في بيان سابق، بـ”رفض القيام برحلات خلال أيام العطل الأسبوعية والرسمية وضمن برنامج تصعيد أولي، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع الشركة”.

وحذرت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، الجمعية، من الإقدام على إضراب عن العمل، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبًا على الشركة.