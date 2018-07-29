تسمم حليمة بولند

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تعرّضها لحالة تسمم غذائي، حسب ما أفادت عبر حسابها في “سناب شات”.

وأوضحت حليمة، في صورة نشرتها، أنها تعاني آلامًا شديدة بعد إصابتها بالتسمم قائلة: “حايشني تسمم بالأكل وعوار بطن فظيييييييييييييييييييييييع والله العظيم بموت من العوار”.

وطالبت الإعلامية الكويتية، المثيرة للجدل، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء لها: خاتمة رسالتها بقولها: “دعواتكم”.

وثارت أخيرًا أنباء عن طلاق حليمة بعد زواج دام شهرين فقط، في حين تجاهلت هي الرَّد على تلك الأنباء ونشرت مشاهد لها وهي تستمتع، وحيدة على ما يبدو، برحلة استجمام في لبنان.

واستعرضت بولند أمس خلال إقامتها في لبنان، أنواعًا كثيرة من الأكلات المختلفة التي قالت، إنها بصدد تناول بعضها قبل أن تعلن بعد ذلك بساعات تعرضها للتسمم.