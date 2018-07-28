بالفيديو.. هكذا ردت حليمة بولند على خبر طلاقها بعد زواج قصير

نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند مشاهد لها وهي تستمتع، وحيدة على ما يبدو، برحلة استجمام في لبنان، دون أن تكترث للرد أو التوضيح بشأن ما تردد عن طلاقها بعد زواج قصير.

وحاولت “إرم نيوز” التواصل مع مكتب بولند، إلا أنها لم تتلق على الفور أي رد.

ويبدو من المؤكد أن بولند تراجعت عن الاعتزال، فقد نشرت من خلال السناب شات الخاص بها مشاهد يبدو أنها تحضير لإعلان جديد، ربما معرض السيارات الكلاسيكية الذي يقام في بيروت، نهاية الشهر المقبل.

وانتهزت بولند تواجدها في لبنان لعرض مشاهد أخرى للطبيعة في “جونية”، وعلقت عليها قائلة: “الجو شو حلو، بعئد باللهجة اللبنانية”.

وكانت أنباء انتشرت عن أن المذيعة الكويتية تراجعت عن قرار اعتزالها، وأنها انفصلت عن زوجها المحامي الكويتي عبدالرزاق العنزي، بعد مرور شهرين على زواجهما.

وتجاهلت بولند في الفيديو التعليق على خبر تراجعها عن الاعتزال والطلاق من زوجها، مركزة على بث صور وفيديوهات من رحلتها إلى لبنان.

وفي مقاطع أخرى، تظهر بولند أنها بصدد ارتداء ملابس البحر؛ للحصول على سمار البشرة.