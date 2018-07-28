هذه حقيقة استقبال وزيرة أردنية للفنانة الإماراتية أحلام (فيديو)

نفت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم السبت، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال وزيرة الثقافة بسمة النسور للفنانة الإماراتية أحلام، التي تشارك في فعاليات مهرجان جرش.

وأثار مقطع فيديو يظهر سيدة تنتظر الفنانة أحلام أمام مقر إقامتها في أحد فنادق العاصمة عمّان وتقوم بوضع الكوفية الحمراء “الشماغ” على كتفيها، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: إن ما تم تداوله من صور وفيديوهات على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تدّعي استقبال وزيرة الثقافة للفنانة أحلام أمام مقر إقامتها عارٍ من الصحة، وبعيد عن الدقة، وإن الصورة التي تم تداولها تعود إلى إحدى المعجبات.

وأضافت أن هذا الاستقبال تم بترتيب من أصدقاء ومعجبي الفنانة أحلام في الأردن والدول العربية بالتنسيق مع إدارة الفندق ومكتب الفنانة أحلام، وأن هذه الترتيبات لم يكن لوزارة الثقافة أي دور فيها.

وتابع البيان: “إن الوزارة إذ تؤكد أن الفن والفنانين هم ركيزة أساسية في بناء الوجدان الإنساني لترحب بجميع الفنانين العرب المشاركين في مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذين أثروا بحضورهم ومشاركتهم الذائقة الفنية والجمالية”.

وترى الوزارة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي فضاءات رحبة تسهم في تعزيز القيم الإيجابية، وليست منصات لبث خطاب الكراهية والتحريض الذي أصبح ظاهرة مقلقة تمس حياة الأفراد بدون التيقن والتحقق.‎