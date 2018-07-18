أحلام: لا توجد أصوات شابة مميزة في الخليج.. وهذه النجمة الأقرب لحمل راية العمالقة (فيديو)

قالت الفنانة الإماراتية، أحلام، إنّه لا توجد أصوات مميزة بين المطربات الشابات في الخليج حاليًا، وإنّها لا ترى بينهن من يمكن أن تكون ضمن عمالقة الفن وتتسلم راية جيلها الذهبي.

ووصفت أحلام خلال ظهورها في فيديو مباشر مشترك على “سناب شات” مع المذيع والممثل السعودي طارق الحربي، سؤالها عن أصوات الشابات بالخليج بأنّه “أسوأ سؤال طرح عليها مؤخرًا”، متمنية أن “تولد مطربة خلال الـ20 سنة المقبلة يمكن أن نبكي عندما نسمع صوتها وتحمل راية الفن الخليجي”.

وأشارت إلى أنّ “الفنانة الشابة داليا مبارك، هي الصوت الوحيد المميز حاليًا والتي يمكن أن تكون نجمة وتحمل راية العمالقة إذا أبدعت باختيار كلمات وألحان أغانيها واستمرت في الارتفاع بمستواها لأنها تمتلك صوتًا قويًا”.

وعلى مستوى الأصوات الشابة الذكورية، أوضحت أنّه لا يوجد صوت يماثل عمالقة الفن المتواجدين حاليًا، مشيرة إلى أن الفنان السعودي الشاب عباس إبراهيم كان يمتلك صوتًا مميزًا ولكنه لم يستمر بالغناء.