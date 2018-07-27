محمد شرف “سامبو”.. ارتدى ثوب الكوميديا ورحل مبكرًا بسبب المرض‎

فقد الوسط الفني في مصر، يوم الجمعة، أحد الوجوه الكوميدية في السينما والدراما التلفزيونية التي مثلها الفنان محمد شرف.

والممثل المصري محمد شرف الذي ولد بمدينة الإسكندرية عام 1963، تخرج من المعهد الفني التجاري، قبل أن يسافر إلى القاهرة للعمل في المجال الفني.

وشارك شرف في العديد من الأدوار المساعدة بالسينما والتليفزيون والمسرح، فقد بدأ العمل السينمائي بفيلم أبوزيد زمانه عام 1995، لتتعدد أعماله بعد ذلك وتصل إلى أكثر من 100 فيلم كان آخرها فيلم “بتوقيت القاهرة” عام 2015.

وكانت أبرز الأعمال السينمائية للراحل: “حارة مزنوقة، ووش سجون، وإكس لارج، والمسافر، وحسن ومرقص، وآسف على الإزعاج، ورمضان مبروك أبوالعلمين حمودة، والدادة دودي”.

كما كان أبرز الأعمال الدرامية للفنان شرف: “صفين لولي، وكلمة حق، وراسين في الحلال، وراجل وست ستات، وريا وسكينة، والسيرة الهلالية، وأرابيسك”، كما تنوعت أعماله المسرحية وكان أشهرها “عيال تجنن، والقشاش، وغيط العنب”.

وشهدت مسيرة محمد شرف العديد من المحطات، كان أهمها انطلاقته المميزة في مسلسل أرابيسك عام 1994، والذي قام فيه بدور “سامبو”، ليستمر لقبه في الوسط الفني بهذا الاسم حتى وفاته.

وغاب سامبو عن العمل الفني مبكرًا منذ عام 2008؛ بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يعود مجددًا مع تحسن حالته، لكن ذلك لم يستمر طويلًا، فقد واصل المرض مطاردته له حتى وفاته عن عمر ناهز الـ55 عامًا.