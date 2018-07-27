وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمد شرف، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث كان يُعاني من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس.

ونقل الفنان شرف إلى مستشفى الحياة في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، لإجراء بعض الإسعافات، قبل أن يوافيه أجله.

والفنان محمد شرف ولد في مدينة الإسكندرية عام 1963 وتخرج من المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم سافر إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح.

ومن المسلسلات التي شارك فيها شرف: أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام منها البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، آسف على الإزعاج، إكس لارج.