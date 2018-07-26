عقدة المخرج تعطل فيلم محمد سعد الجديد

لم يستقر الفنان المصري محمد سعد حتى الآن على فريق عمل فيلمه الجديد، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا هو “محمد حسين”.

ورغم جلسات العمل التي يعقدها سعد مع أكثر من مخرج، إلا أنه لم يستقر على مخرج بعينه بعد اعتذار أحمد خالد أمين عقب بضع جلسات بشكل مفاجئ، لخلافات في وجهات النظر مع محمد سعد.

وعلم موقع “إرم نيوز” من مصدر داخل فريق العمل، أن المؤلف أحمد عبدالله تولى كتابة النص الذي سينفذه إنتاجيًا أحمد السبكي، وأن محمد سعد رسم بنفسه التفاصيل الخاصة بالشخصية وهي لدور لم يقدمه من قبل، إذ يجسد شخصية رجل من أصول صعيدية يظهر مرتديًا الجلباب والشال لكنه يعيش بالقاهرة.

وأضاف المصدر، أن الشخصية التي سيقدمها سعد قريبة من دور البواب “عبد السميع” التي قدمها الراحل أحمد زكي في فيلم “البيه البواب”، وسيحصل على أجر 12 مليون جنيه.

ومن جانب آخر، ينتظر محمد سعد عرض الجزء الثاني من فيلمه “الكنز” الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين منهم: هند صبري ومحمد رمضان.. وإخراج شريف عرفة.