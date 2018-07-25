السلطات السورية تهدم مطعمًا للفنان يزن السيد (فيديو)

هدمت فرق تابعة للبلدية مطعمًا للفنان السوري يزن السيد، اليوم الأربعاء، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها الفنان نفسه وتداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مطعم “أبويعرب” الذي لم يمضِ سوى بضعة شهور على افتتاحه في “مشروع دمر” بالعاصمة السورية دمشق، تعرض للهدم بسبب مخالفة بسيطة من وجهة نظر الفنان صاحبه، وجسيمة في نظر البلدية.

وزعم الفنان السوري في مقاطع نشرها عبر البث المباشر بحسابه على موقع “فيسبوك” أن بعض الأشخاص طلبوا منه رشاوى مقابل عدم هدم المطعم، مؤكدًا أنه عرض على عمال البلدية التنازل عن مطعمه لأي كان مقابل عدم هدمه.

من جهتها، قالت السلطات إن المطعم يحوي مخالفات كبيرة، وليس جزءًا بسيطًا منه كما ذكر الفنان، زاعمة ازدياد الشكاوى ضده من الأبنية المجاورة بشكل كبير جدًا، ما اضطر المحافظة للقيام بعملية الهدم للجزء المخالف منه فقط.

وبحسب صفحة “دمشق الآن” المقربة من النظام السوري، أكدت المحافظة أنه لن يتم هدم المطعم بشكل كامل كما تحدث يزن السيد، لافتةً إلى أنها قامت في الأونة الأخيرة بهدم جميع المخالفات التي لم تتم تسويتها.

وأكدت أن مطعم يزن مخالف للشروط، ويحوي على العديد من المخالفات، منوهة إلى أنه باستطاعة يزن تقديم شكوى بخصوص الرشاوى التي تحدث عنها.