يزن السيد يكشف عن جديده فنيًا.. وأمنياته في عيد ميلاده (فيديو إرم)

كشف الفنان السوري يزن السيد في حديثه مع موقع “إرم نيوز” من كواليس تصوير مسلسل “فرصة أخيرة” إخراج فهد ميري عن شخصيته في العمل، مبينًا أن هذه تجربته الأولى مع المخرج ميري، وكشف أن شخصيته “سامر” التي يؤديها في العمل مشاكسة ومتعِبة، وستحقق ردة فعل متباينة، فمنهم من سيكرهونها ومنهم من قد يتعاطف معها.

وحول مشاركاته الأخرى لموسم الدراما المقبل، كشف عن تحضيراته للجزء الثاني من مسلسل “سنة أولى زواج”، حيث سيبدأ تصوير العمل مطلع العام المقبل، إضافة إلى مشاريع فنية في دبي وفي سوريا لم تزل قيد الدراسة والتحضير.

وحول أمنياته لعامه الجديد، يؤكد أن طفله “يعرب” هو مشروع حياته الآن، متمنيًا أن يصبح لاعب منتخب سوريا، وأن يأخذ له مكانة في كرة القدم.