محامون مصريون يهاجمون مسلسل “ربع رومي” ويصفونه بـ”المهين”

أثار مسلسل “ربع رومي” استياء المحامين المصريين واصفين إياه بـ”المهين”، وذلك على إثر مشهد تضمن سخرية من الزي الذي يرتديه المحامون.

وانتقد نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، المسلسل قائلًا: “هناك فرق بين النقد، والانتقاد بشكل مهين”، لافتًا إلى أن “النقابة لا تعترض على انتقاد أي عمل فني لأي مهنة، ولكن تعترض على الإهانة للمحامين”.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الخميس، أن “بعض الأعمال الدرامية تقلل من قيمة بعض المهن لكي تضحك الناس بأي ثمن”.

من جانبه، قال خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، إن “مسلسل ربع رومي لم يغضب المحامين فقط، ولكن أغضب العدالة وكل أم مصرية قامت بتربية أي محامي”.

وأضاف أبو كراع عبر البرنامج ذاته أن “الأعمال الفنية عليها أن ترفع من قيمة المجتمع، وليس إهانته”، معتبرًا أن “مسلسل ربع رومي تحدث عن روب المحماه بإهانة شديدة، وهذا أمر لا يليق”.

في المقابل، قال الفنان بيومي فؤاد، أحد أبطال المسلسل، إن “العمل لا يحمل إهانة لمهنة المحاماة، فالمسلسل يعتمد على الضحك ولا يتناول شخصية المحامي”.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب بيومي فؤاد، كل من مصطفى خاطر وإدوارد ومحمد سلام وأشرف عبدالباقي.