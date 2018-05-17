“العاصوف” يلفت الأنظار في أول حلقاته.. وهكذا تفاعل معه السعوديون

لفت المسلسل السعودي، العاصوف، الذي عرضت حلقته الأولى مساء أمس الخميس، الأنظار إليه من داخل السعودية وخارجها، وبدأت شهادات الإعجاب تتوالى عليه سريعًا بعد الانطباع الإيجابي الذي خلّفه لدى مشاهديه في المملكة والعالم العربي.

وبثّت قناة “إم بي سي” الحلقة الأولى من المسلسل لجمهورها العريض الذي كان يترقب المسلسل المثير للجدل، والذي كان من المقرر أن يتم بثه في رمضان الماضي قبل أن يتأجّل إلى الموسم الرمضاني الحالي.

وتداول عدد كبير من مشاهدي المسلسل، صورًا ومقاطع فيديو للحلقة الأولى تظهر بطله الفنان السعودي البارز ناصر القصبي الذي يطل على جمهوره في شخصية جادة ودور تراجيدي بعد سنوات طويلة اقتصر فيها ظهوره على الأدوار الكوميدية، لاسيما في سلسلتي “طاش ما طاش” و”سيلفي”.

ومسلسل العاصوف مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل، عبدالرحمن الوايلي، “بيوت من تراب”، ومن إخراج السوري المثنى صبح، ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يعرف بالصحوة الدينية التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام لدى السعوديين، يتصدر اسم المسلسل والحديث عنه وعن تفاصيل حلقته الأولى، تدوينات المغردين من مختلف شرائح المجتمع السعودي الذي يتحدث عنه المسلسل بالتفصيل.

واختار الكاتب والإعلامي المتخصص بالشؤون الفنية، عبدالله مخارش، الحديث عن أغنية المسلسل التي يقدمها الفنان راشد الماجد، قائلًا “#راشد_الماجد أبدع في تتر #العاصوف ، لأنه قرأ سيناريو العمل وعاشه مع رفيقه #ناصر_القصبي وأعجب بقصة العمل لذلك سلطن وغنى بإحساس مميز .. #السعودية”.

وعلّقت الكاتبة السعودية هيلة المشوح عن المسلسل قائلةً “#العاصوف .. كم كنا بحاجة هذا الطرح الشفاف والقوي!”.

وأشارت عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، غاده غنيم الغنيم، للطرح الذي يقدمه المسلسل قائلةً “بداية #العاصوف مشوقة وتطرح قضية حساسة ومهمة”.

وتحدث الإعلامي صالح الصقعبي عن زاوية أخرى يعرضها المسلسل قائلًا “#العاصوف أبنائي بناتي وانتم تتابعون هذا المسلسل ستلاحظون ان جميع المهن الذي يقوم بها أبناء البلد ولم يكن هناك عماله اجنبيه بل الكل يعمل”.

ورغم كثرة الإشادات بالمسلسل الجديد، لم تغب الانتقادات الموجهة له ولبطله ناصر القصبي الذي طالما كان محل انتقاد لأصحاب الرأي المحافظ الذين يتهمون القصبي بتبني أفكار ليبرالية في إشارة لمعارضته للتفسير المحافظ للشريعة الإسلامية الذي يتبعونه.

وقال الأكاديمية فاطمة لؤي باعمر في انتقادها للمسلسل “#العاصوف. الهدف هو تحريف تاريخ الاجداد وإظهارهم بالصورة التي تريدها الليبرالية من تبرج وتخلف وانعدام الغيرة، وكأن الاسلام اتى بالتبرج والصحوة اتت بالحجاب”.

وكتب المدون ناصر العوده في سياق منتقد آخر وموجهًا كلامه للفنان القصبي مباشرةً “#العاصوف.. قصدهم ان جدانا كانوا عيال شوراع ونشالين ؟ الى اين يالقصبي”.

وتتوالى ردود الفعل على المسلسل مع اعتياد كثير من السعوديين على المشاركة في النقاشات الشهيرة المطروحة في موقع “تويتر” الذي يجمع كثيرًا من السعوديين.

ومن المرجح أن يزيد الجدل حول المسلسل في حلقاته القادمة مع عرض جوانب أخرى للحياة الاجتماعية في المملكة قبل نحو أربعة عقود، إذ تتباين الآراء في قراءة تلك الحقبة الحساسة من تاريخ البلد الخليجي الكبير.