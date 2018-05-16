بعد إيقاف “سيلفي”.. لهذا السبب ناصر القصبي حزين قبل عرض “العاصوف”

استذكر الفنان السعودي ناصر القصبي الأربعاء الكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي قبيل انطلاق مسلسل العاصوف بعد توقف المسلسل الأشهر سيلفي.

وكتب الفنان ناصر القصبي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قال فيها “غدًا العاصوف .. أشعر بمرارة الفقد في الصديق الراحل د.عبدالرحمن الوابلي. كان في اجتماعاتنا في بيتي في الرياض أو دبي دائمًا متطلعًا ومتلهفًا لهذا اليوم، ولكنه رحل لرب كريم ما زلت في وجداني يا أبا جهاد، وستظل في وجدان السعوديين محفور اسمك بماء الذهب نم قرير العين يا صديقي.. سأكمل المشوار”.

غداً العاصوف

أشعر بمرارة الفقد في الصديق الراحل د.عبدالرحمن الوابلي. كان في اجتماعاتنا في بيتي في الرياض أو دبي ، دائما متطلعا ومتلهفا لهذا اليوم ولكنه رحل لرب كريم

مازلت في وجداني ياأباجهاد و ستظل في وجدان السعوديين محفوراً أسمك بماء الذهب

نم قرير العين ياصديقي .. سأكمل المشوار — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 16, 2018

وبثت قناة mbc الأربعاء البرومو الخاص بالمسلسل الدرامي “العاصوف”، الذي تدور أحداثه حول سبعينيات القرن الماضي قبل انتشار الحركات الإسلامية في المجتمع السعودي بالإضافة إلى أن المسلسل قد يعرض على أكثر من جزء.

وتوقع المراقبون أن يثير المسلسل ردود فعل واسعة بسبب حساسية ما يتناول من مواضيع وتحولات على الساحة السعودية.