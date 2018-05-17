تمهيدًا لمراسم الزفاف الملكي.. الأمير هاري وميغان يستقران بقلعة “وندسور” (صور)

وصل الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، إلى قلعة وندسور، الخميس، قبل يومين من الزفاف الملكي المرتقب.

ويعد هذا الظهور الأول للأمير هاري وميغان منذ تأكيد خبر عدم حضور والد الأخيرة للزفاف الملكي، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدت الممثلة السابقة لدى وصولها إلى قلعة وندسور مبتسمة، فيما بدا الأمير هاري أكثر جدية، ورغم ذلك، كانت علامات الحزن تبدو على ميغان بسبب موجة الجدل التي سببها والدها توماس ماركل.

كما شوهد الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وهما يغادران قصر كنسينغتون في مدينة وندسور، قبيل تدريبات الزفاف بعد ظهر الخميس.

وما زال والد ماركل موجودًا في المستشفى إثر جراحة في القلب أجراها مؤخرًا، بعد أيام من إحراجه لابنته من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية المصورة التي تلقي بظلالها على يومها الكبير.

وبعد أيام من الصمت، أُجبرت ميغان على إصدار بيان غير عادي ومتحكم، يؤكد أنها لن تسير في الممر في كنيسة سانت جورج، في ويندسور، يوم السبت.

وقالت: “للأسف لن يحضر والدي حفل زفافنا، لطالما اهتممت بوالدي وأتمنى أن يُمنح المساحة التي يحتاج إليها للتركيز على صحته”.