بعد تحذير الأمير هاري منها.. شقيق ميغان ماركل يصف أخته بـ”الأميرة العصرية”

على الرغم من هجومه اللاذع على أخته غير الشقيقة الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وتحذير الأمير البريطاني “هاري” من الزواج منها، أثنى توماس ماركل على أخته واصفًا إياها بالأميرة العصرية المثالية.

وقال توماس، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، إن والده سوف يحزن كثيرًا لعدم حضوره حفل الزفاف، يوم السبت المقبل، بسبب العملية الجراحية التي أجراها في القلب وفضيحة صفقة المصورين.

وكان توماس قد وجه خطابًا مفتوحًا للأمير هاري أكد فيه أن زواجه من ميغان هو أكبر خطأ في تاريخ الزفاف الملكي البريطاني، كما اتهم أخته بالنفاق ومحاولة تقليد الأميرة ديانا.

ولكن منذ وصوله المملكة المتحدة أمس الأربعاء، وعلى الرغم من عدم حصوله على دعوة لحضور حفل الزفاف، إلا أن توماس أظهر موقفًا مختلفًا، مؤكدًا أن أخته ستكون أفضل شيء حدث للعائلة المالكة.

وقال توماس للصحيفة: “لا أتمنى ليمغان وهاري سوى مستقبل سعيد”.

وألقى توماس باللائمة على العائلة المالكة لعدم دعوته لحضور حفل الزفاف بسبب إحراجه لأخته، موضحًا: “لم أقصد أي أذى بخطابي، وكنت أقصد فقط أن يخجل قصر وندسور، كنت مخطئًا، ولم يكن ذلك لإذلال ميغان كي تدعوني، ولكن لكي تقدم لنا المساعدة التي نحتاجها، ومنذ ظهور علاقتها بالأمير هاري منذ عامين، تغيرت حياتنا للأبد”.