ماذا قال ملك المغرب في رسالته للمطربة الإماراتية أحلام؟

نشرت المطربة الإماراتية، أحلام، على صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، رسالة تقدير موجهة من قبل ملك المغرب محمد السادس لها، تعبيرًا منه عن امتنانه لتمنياتها المستمرة له بالشفاء، مؤكدًا أن دعواتها له تركت عميق الأثر في نفسه.

بدورها، عبرت أحلام عن تقديرها الكبير للملك، معلقة على رسالته، التي نشرت صورة عنها: “عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعادة ألف سلامه ل جلاله ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم وكلامكم يكبرني وأكبر بمحبتكم شكرًا على على هذا التقدير الكبير من الغالي الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد ابونا زايد بن سلطان رحمه الله واطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم المخلصة أحلام الشامسي وشكر خاص لمعالي سفير المغرب بالإمارات محمد آيت وعلي على تسليمي هذه الرسالة الخاصة من جلاله الملك المعظم محمد السادس 17 شعبان سيظل هذا التاريخ وسام على صدري شكراً لكم”.