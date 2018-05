ماذا قال ملك المغرب في رسالته للمطربة الإماراتية أحلام؟

عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعاده الف سلامه ل جلاله ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم و كلامكم يكبرني واكبر بمحبتكم شكرًا على على هذا التقدير الكبير من الغالي الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد ابونا زايد بن سلطان رحمه الله واطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم المخلصة #احلام_الشامسي #احلام @le_roi_mohamed6 وشكر خاص لمعالي سفير المغرب ب #الامارات محمد آيت وعلي ????????على تسليمي هذه الرساله الخاص من جلاله الملك المعظم #محمد_السادس ????????????????♥️????١٧ شعبان سيظل هذا التاريخ وسام على صدري ????????????شكراً لكم

