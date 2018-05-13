كيف وصفت أحلام دموع تحسين العراقية بعد فوزها بلقب “ذا فويس”؟

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام -أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” للمواهب الغنائية، في نسخته العربية- المتسابقة دموع تحسين، التي فازت بلقب الموسم الرابع مساء السبت.

ووصفت أحلام المتسابقة العراقية دموع بأنها ابنتها وعروستها، مؤكدة أن نتيجتها المشرفة كانت نتيجة مجهود وتعب كبيرين.

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم: “نجاحك هو نجاحي، الف مبروووووك ل # دموع بنت دجلة والفرات .. بنتي وعروستي بنت # العراق الحبيب، الي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة فخورة فيج وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين”.