شيماء سعيد: هذا الشخص كان سبب ارتدائي الحجاب

كشفت الفنانة والمطربة المصرية شيماء سعيد، أن قرارها باعتزال الفن، وارتداء الحجاب، لم يكن على يد أحد الشيوخ كما يشيع البعض، مشيرة إلى “الدور القوي” لإحدى صديقاتها في ذلك الأمر.

وقالت شيماء خلال استضافتها في برنامج العاشرة مساء بفضائية دريم مساء الأربعاء، إنها “فوجئت بترحيب وتأييد هائل لها من قبل الكثيرين وجمهورها عقب ارتداء الحجاب، وإعلانها اعتزال الفن”.

وأعربت عن رفضها العودة للفن بالحجاب، قائلة: “ماذا سأقدم.. كفاية كده”.

وأضافت: “لم أكن أعرف أنني سأرتدي الحجاب، حتى في نفس اليوم الذي ارتديت فيه الحجاب، وبالفعل ارتديت ملابسي العادية، ثم نظرت لنفسي، واتخذت القرار بارتداء الحجاب”.

وظهرت شيماء في فيديو مع صديقتها فدوى مواهب، مصممة الأزياء وبعض صديقاتها أثناء استقبالها بالحجاب وتهنئتها بارتدائه.

وشيماء سعيد البالغة 41عامًا، بدأت حياتها ممثلة في التلفزيون في “هوانم جاردن سيتي” وفيلم “إسماعيلية رايح جاي” مع المطرب محمد فؤاد، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، وتركت شيماء الغناء ثلاث سنوات لتعود مجددًا، لكنها عادت لتربية ابنيها حسن والحسين.