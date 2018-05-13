بعد اختفاء عامين.. الفنانة المصرية شيماء سعيد تظهر بالحجاب (صور وفيديو)

ظهرت الفنانة المصرية شيماء سعيد في مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب، بعد غياب عن الأضواء امتد لنحو عامين بعد آخر ألبوم لها مع شركة مزيكا.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته فدوى مهاب، صديقة المطربة شيماء سعيد، وهي تتلقى التهاني والمباركات من عدد من الأصدقاء بمناسبة اقتناعها بالحجاب وارتدائه قبل شهر رمضان الكريم.

وعلقت صديقتها على الفيديو المنشور قائلة: “المفاجأة الثانية، اللهم عز الإسلام وثبتنا جميعًا، حجاب أختي وصاحبة عمري شيماء سعيد اليوم في الدار”.

ومثل الفيديو المتداول مفاجأة غير متوقعة لجمهور الفنانة المصرية الذين تفاعلوا مع المنشور، وباركوا لها على ارتداء الحجاب.

وطرحت شيماء في أواخر شهر آب/أغسطس من عام 2016، آخر ألبوماتها الغنائية “حلم حياتك”، رغم غيابها عن الأضواء مدة طويلة واختفت مرة أخرى.

وبدأت المغنية والممثلة المصرية شيماء سعيد، التي درست الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة، حياتها المهنية الفعلية في عام 1997، من خلال مسلسل “هوانم جاردن سيتي”، إذ لم تختر الغناء في البداية.

وبعد أن مثلت في فيلم “اللص” مع شريف منير، واكتشف الفنان عزت أبو عوف موهبتها كمغنية وأقنعها لتكريس مزيد من الوقت للعمل على صوتها من خلال إرشاداته، وثم تعاملت مع الشاعر بهاء الدين محمد، الذي كتب لها أعاني منها “لسه الليالي” التي لاقت نجاحًا كبيرًا.